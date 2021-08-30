НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

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Полезные советы

Все публикации
Какая банковская карта лучше подходит для поездки за границу Какая банковская карта лучше подходит для поездки за границу
30.08.21
В какое время коллекторы имеют право звонить и приходить В какое время коллекторы имеют право звонить и приходить
23.08.21
Как правильно оформить кредитные каникулы для ипотеки Как правильно оформить кредитные каникулы для ипотеки
20.08.21
Как понять, что у банка начинаются финансовые проблемы Как понять, что у банка начинаются финансовые проблемы
14.08.21
Как рефинансировать ипотеку по госпрограмме «Поддержки семьи» Как рефинансировать ипотеку по госпрограмме «Поддержки семьи»
11.08.21
Учимся получать максимум выгоды с карточного кэшбэка Учимся получать максимум выгоды с карточного кэшбэка
09.08.21
Лайфхак: как отказаться от навязанной банком страховки Лайфхак: как отказаться от навязанной банком страховки
08.08.21
Вредные советы, которые не дают вам разбогатеть Вредные советы, которые не дают вам разбогатеть
06.08.21

Рейтинг банков

    Банк
    Рейтинг
  1. Тинькофф Банк
    3670
  2. Промсвязьбанк
    3650
  3. Альфа-Банк
    3530
  4. Сбербанк России
    3434
  5. Совкомбанк
    3429
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Рейтинг инвестиций

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  1. Тинькофф Инвестиции
    1125
  2. Открытие Брокер
    1022
  3. Сбербанк Инвестор
    1014
  4. БКС
    980
  5. ВТБ Инвестиции
    978
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Рейтинг страховых

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    Рейтинг
  1. Ренессанс Страхование
    3782
  2. Росгосстрах
    3671
  3. АльфаСтрахование
    3655
  4. ВТБ Страхование жизни
    3552
  5. СОГАЗ-Жизнь
    3422
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